



Черновцы принимают Чемпионат Украины по стрельбе из лука - 05.06.2018 12:29

На стадионе Буковина в Черновцах сегодня, 5 июня, стартовали кубковые соревнования по стрельбе из лука, в которых принимают участие 130 спортсменов из 8 областей Украины.

По словам организаторов, ограничений по возрасту либо по каким-то другим критериям в кубковых соревнованиях нет.

Также сообщается о старте Чемпионата Украины по стрельбе из лука среди кадетов 7 июня. Здесь между собой будут соревноваться уже представители в различных возрастных категориях.

Стадион Буковина впервые принимал соревнования по стрельбе из лука в 2017 году. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из Сум, Ровно, Харькова, Львова, Киева, Одессы, Винницы.

Платиновая Буковина, Черновцы

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