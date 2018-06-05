



Боевики на Донбассе за сутки 30 раз открывали огонь - 05.06.2018 10:29

Позиции украинских военнослужащих в течение прошедших суток 30 раз попали под обстрел российско-террористических формирований. Такую информацию сообщает пресс-центр штаба ООС.

Кроме того, в 10 случаях применялись минометы и артиллерийские орудия.

На территории Луганской области бои проходили в районе населенных пунктов Новотошковское и Крымское. На Горловском направлении бои велись в районе Зайцевого. В районе Авдеевки, Марьинки, Новотроицкого, Песок, Красногоровки, что на Донецком направлении, боевые действия не прекращаются. В районе населенного пункта Лебединское на Мариупольском направлении

Объекты гражданской инфраструктуры также регулярно обстреливаются боевиками. Донецкая фильтровальная станция в очередной раз попала под обстрел вечреом 4 июня, в районе 21:00. Инфорация о повреждениях уточняется. Как стало известно, персонал ДФС на время обстрела был вынужден спрятаться в бомбоубежище. На станции дежурят вторые сутки подряд.

Из числа украинских военных в результате вчерашних боевых действий потерь нет. Разведка информирует, что со стороны террористов были ранены шестеро, еще двое ликвидированы.

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