На Сторожинеччине микроавтобус протаранил мотоцикл- 04.06.2018 09:28
В воскресенье, 3 июня, примерно в 18:00 в селе Каменная Стоорожинецкого района произошла автомобильная авария - микроавтобус столкнулся с мотоциклом.
Как стало известно, и микроавтобус марки Renault на иностранной регистрации, и мотоцикл Boxer двигались в попутном направлении.
Водителю буса внезавно стало плохо за рулем, и он не смог остановить авто. Пассажир микроавтобуса попытался остановить транспорт, нажимая на педаль тормоза, однако, избежать столкновения с мотоциклом, едущим впереди, не удалосб.
На место для выяснения обстоятельств происшествия прибыла патрульнаая полиция. Мотоциклиста направили на госпитализацию в Сторожинецкую центральную районную больницу. Водитель микроавтобуса был доставлен родственником в больницу Черновцов.
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