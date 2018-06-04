



На Сторожинеччине микроавтобус протаранил мотоцикл - 04.06.2018 09:28

В воскресенье, 3 июня, примерно в 18:00 в селе Каменная Стоорожинецкого района произошла автомобильная авария - микроавтобус столкнулся с мотоциклом.

Как стало известно, и микроавтобус марки Renault на иностранной регистрации, и мотоцикл Boxer двигались в попутном направлении.

Водителю буса внезавно стало плохо за рулем, и он не смог остановить авто. Пассажир микроавтобуса попытался остановить транспорт, нажимая на педаль тормоза, однако, избежать столкновения с мотоциклом, едущим впереди, не удалосб.

На место для выяснения обстоятельств происшествия прибыла патрульнаая полиция. Мотоциклиста направили на госпитализацию в Сторожинецкую центральную районную больницу. Водитель микроавтобуса был доставлен родственником в больницу Черновцов.

Платиновая Буковина, Черновцы

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