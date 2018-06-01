На ЗНО 2018 по английскому отметили одно нарушение- 01.06.2018 17:04
В Черновцах, как и в других городах Украины, 1 июня прошло тестирование по английскому языку. Напомним, что в нынешнем году ЗНО по этому предмету включало в себя блок аудирования, потому для поступления будут приниматься сертификаты только образца 2018 года.
В Черновицкой области работало 4 пункта тестирования - в школах №24, 31, а также в гимназиях №1 и №4 в Черновцах.
Тестирование прошло практически без происшествий, как поделилась завотделом группы мониторинга ЗНО в Черновицкой области Любовь Якименко. Один из участников досрочно закончил тестирование - у него изъяли мобильный телефон.
Кроме того, в пунктах тестирования возникли незначительные проблемы с записью заданий для аубирования. Для решения проблемы были задействованы дубликаты дисков с заданиями, поскольку на записях был обнаружен брак при прослушивании. В некоторых пунктах наладка звука осуществлялась непосредственно перед началом тестирования.
В целом, педагоги и наблюдатели отмечают, что участники тестирования по английскому языку справились с циклом заданий на понимание речи на слух (аудирование), при этом, серьезных трудностей ни у кого не возникало.
В рамках основной сессии тестирования 2018 украинские выпускники и поступающие будут сдавать еще 5 предметов ЗНО - биологию 4 июня, историю Украины 6 июня, географию 8 июня, физику 11 июня и химию 13 июня.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 01.06.2018 17:54
- 01.06.2018 16:50
- 01.06.2018 16:30
- 01.06.2018 16:18
- 01.06.2018 15:33
- 01.06.2018 15:19
- 01.06.2018 14:42
- 01.06.2018 14:22
- 01.06.2018 13:05
- 01.06.2018 12:44