



На ЗНО 2018 по английскому отметили одно нарушение - 01.06.2018 17:04

В Черновцах, как и в других городах Украины, 1 июня прошло тестирование по английскому языку. Напомним, что в нынешнем году ЗНО по этому предмету включало в себя блок аудирования, потому для поступления будут приниматься сертификаты только образца 2018 года.

В Черновицкой области работало 4 пункта тестирования - в школах №24, 31, а также в гимназиях №1 и №4 в Черновцах.

Тестирование прошло практически без происшествий, как поделилась завотделом группы мониторинга ЗНО в Черновицкой области Любовь Якименко. Один из участников досрочно закончил тестирование - у него изъяли мобильный телефон.

Кроме того, в пунктах тестирования возникли незначительные проблемы с записью заданий для аубирования. Для решения проблемы были задействованы дубликаты дисков с заданиями, поскольку на записях был обнаружен брак при прослушивании. В некоторых пунктах наладка звука осуществлялась непосредственно перед началом тестирования.

В целом, педагоги и наблюдатели отмечают, что участники тестирования по английскому языку справились с циклом заданий на понимание речи на слух (аудирование), при этом, серьезных трудностей ни у кого не возникало.

В рамках основной сессии тестирования 2018 украинские выпускники и поступающие будут сдавать еще 5 предметов ЗНО - биологию 4 июня, историю Украины 6 июня, географию 8 июня, физику 11 июня и химию 13 июня.

Платиновая Буковина, Черновцы

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