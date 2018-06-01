Нормандская встреча глав МИД состоится 12 июня- 01.06.2018 14:22
Министр иностранных дел Германии Гайко Маас в ходе пресс-конференции с украинским коллегой Павлом Климкиным, которая состоялась в Мариуполе, сообщил о предстоящей встрече нормандской четверки.
По словам Мааса, следующая встреча в нормандском формате пройдет на уровне министров иностранных дел в Берлине 12 июне.
Глава немецкого МИДа отметил, что в течение последних нескольких недель он принимал активное участие в дискуссиях с коллегами из Украины, Франции и России. Он выразил удовлетворенность тем фактом, что стороны достигли соглашения провести в ближайшее время переговоры в нормандском формате.
Павел Климкин отметил, что переговоры будут касаться в первую очередь освобождения украинских заключенных, которые пребывают в заключении на территории России, а также на оккупированны территориях Донбасса. Другим не менее важным вопросом обсуждения норманской четверки станет миротворческая миссия ООН на Донбассе, а именно - ее формат.
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