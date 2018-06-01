



За время войны на Донбассе погибло 240 детей - 01.06.2018 12:44

На территории Донбасса, где в течение 4 лет ведутся боевые действия, до настоящего времени погибло более 240 летей. Кроме того, в опасности пребывают порядка 15 тысяч детей, которые проживают в 5-километровой зоне вдоль линии соприкосновения.

Такие цифры назвал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Глава дипломатического ведомства отметил, что в общей сложности порядка 200 тысяч детей проживают вдоль линии разграничения сторон, и в 5-километровой зоне их порядка 15 тысяч. Каждый ребенок на Донбассе нуждается в защите, поскольку опасность нависает буквально каждый день.

В свое обращении в Twitter Климкин призвал мировое сообщество принудить Россию остановить военную агрессию, жертвами которой стали уже более 240 детей.

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