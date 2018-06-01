В Черновцах состоится акция в поддержку Олега Сенцова

- 01.06.2018 12:19
В Черновцах состоится акция в поддержку Олега Сенцова

К всемирной акции в поддержку политического заключенного в РФ - режиссера Олега Сенцов - присоединятся также Черновцы.

Акция #SaveOlegSentsov в поддержку сенцова и других политзаключенных состоится в Черновцах в ближайшую субботу, 2 июня. Начало акции - в 13:30 на Центральной площади, у здания ратуши.

Напомним, украинский кинорежиссер Олег Сенцов весной 2014 года был задержан в Крыму по обвинению в терроризме. В 2015 году российским судом был приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Сенцов 14 мая 2018 года объявил бессрочную голодовку, требуя тем самым освободить всех украинских политзаключенных.

Организаторы акции #SaveOlegSentsov назовут поименно политических заколюченных, которые незаконно удерживаются в заключении на территории России и оккупированного Крыма. В числе украинских политзаключенных - деятели искусства, правозащитники, журналисты, студенты, а также крымские татары.

Платиновая Буковина

Ключові слова: олег сенцов, акция в поддержку сенцова, #SaveOlegSentsov

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