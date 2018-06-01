Неизвестные подложили взрывчатку бизнесменам на Буковине- 01.06.2018 10:52
Инцидент произошел утром пятницы, 1 июня. Проживающий в селе Чагор Глыбокского района мужчина утром обнаружил у ворот своего дома взрывоопасный предмет, похожий на ручную гранату.
Мужчина немедленно сообщил об опасной находке в полицию. На место прибыли сотрудник полиции, а также представители СБУ и Государственной службы по чрезвычайным происшествиям. На заборе рядом с дома была прикреплена ручная граната Ф-1.
Было установлено, что примерно в то же время гранату возле своего дома обнаружил бизнес-партнер мужчины, проживающий в Черновцах. Гранату он заметил на своей машине, припаркованной на бульваре Героев Крут. Боеприпас - граната РГД-5 с запалом - был прикреплен к водительской двери проволокой.
В настоящее время сообщается, что пострадавших в результате инцидента нет. В местах рядом с опасными находками специалисты-взрывотехники обеспечили безопасность граждан и успешно обезвредили оба боеприпаса.
В соответствии со статьей 263 Уголовного кодекса Украины, где правонарушение описывается как незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, следователями было открыто уголовное дело.
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