Неизвестные подложили взрывчатку бизнесменам на Буковине

- 01.06.2018 10:52
Неизвестные подложили взрывчатку бизнесменам на Буковине

Инцидент произошел утром пятницы, 1 июня. Проживающий в селе Чагор Глыбокского района мужчина утром обнаружил у ворот своего дома взрывоопасный предмет, похожий на ручную гранату.

Мужчина немедленно сообщил об опасной находке в полицию. На место прибыли сотрудник полиции, а также представители СБУ и Государственной службы по чрезвычайным происшествиям. На заборе рядом с дома была прикреплена ручная граната Ф-1.

Было установлено, что примерно в то же время гранату возле своего дома обнаружил бизнес-партнер мужчины, проживающий в Черновцах. Гранату он заметил на своей машине, припаркованной на бульваре Героев Крут. Боеприпас - граната РГД-5 с запалом - был прикреплен к водительской двери проволокой.

В настоящее время сообщается, что пострадавших в результате инцидента нет. В местах рядом с опасными находками специалисты-взрывотехники обеспечили безопасность граждан и успешно обезвредили оба боеприпаса.

В соответствии со статьей 263 Уголовного кодекса Украины, где правонарушение описывается как незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, следователями было открыто уголовное дело.

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: граната на заборе, угрозы бизнесменам на буковине

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Стоматология в Украине должна быть бесплатной - Богомолец Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец отметила, что к первичной медицинской
- 01.06.2018 17:54
На ЗНО 2018 по английскому отметили одно нарушение В Черновцах, как и в других городах Украины, 1 июня прошло тестирование по английскому языку. Напомним, что в нынешнем году
- 01.06.2018 17:04
В Черновцах пропала 17-летняя девочка 17-летняя черновчанка Анастасия Илащук пропала 30 мая 2018 года. Родственники девушки распространяют
- 01.06.2018 16:50
В мае 2018 года на Донбассе погибло 10 мирных жителей Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг озвучил отчет по Донбассу за май 2018 года.
- 01.06.2018 16:30
Метро в Венесуэле стало бесплатным 53 станции метро в столице Венесуэлы Каракасе теперь пускают для проезда людей, у которых нет билетов
- 01.06.2018 16:18
В Черновцах сломались три троллейбуса 11 маршрута Три из четырех новых троллейбусов Литан, прибывших из Днепра, которые обслуживат маршрут №11, сломаны.
- 01.06.2018 15:33
Поліція затримала чернівчанку під час збуту наркотиків Вартість вилучених наркотиків на чорному ринку коштує понад 60 тисяч гривень. За збут
- 01.06.2018 15:19
Предприниматели восстановили контейнера Калинки после пожара Предприниматели пятого сектора Калиновского рынка в Черновцах, пострадавшие в результате пожара 19 марта, возобновили пострадавшие рабочие места.
- 01.06.2018 14:42
Нормандская встреча глав МИД состоится 12 июня Министр иностранных дел Германии Гайко Маас в ходе пресс-конференции с украинским коллегой Павлом Климкиным
- 01.06.2018 14:22
Камеры МКС сняли НЛО на видео На Международной космической станции камеры зафиксировали загадочный объект, зависший наз Землей. Видео было опубликовано в сети,
- 01.06.2018 13:05

Всі новини