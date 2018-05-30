



В ДТП на Глибоччині загинув мотоцикліст 30 05 2018 - 30.05.2018 17:43

На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють свідків та очевидців даної події.

30 травня о 13 годині трагічна дорожньо-транспортна пригода трапилася у селі Верхні Петрівці. 44-річний житель Глибоцького району, керуючи мотоциклом, не впорався з керування на гравійній дорозі та з’їхав у кювет.

Від отриманих тілесних ушкоджень мотоцикліст загинув на місці події. Триває перевірка.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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