



Париж утопает в воде после сильных ливней - 30.05.2018 17:13

Сильные проливные дожди в течение нескольких дней в конце мая имели место во Франции. Как стало известно, обильные осадки привели к затоплению метро в Париже.

Спасатели осуществляют эвакуацию населения из пригородов. Также проводится выкачка воды на одной из веток парижского метрополитена.

Что касается самого Парижа, то в отдельных районах уровень воды достигал отметки в 30 сантиметров, а иместами - даже больше.

Работы продолжаются, и линия метро после затопления еще не восстановила работу. Людям приходится пользоваться в сложившихся условиях наземным транспортом.

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