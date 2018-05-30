



Буковинські полісмени змогли попередити збройний напад - 30.05.2018 17:09

Правоохоронці зупинили озброєних зловмисників, коли ті якраз прямували до своєї жертви. У правопорушників вилучено вогнепальну зброю та інші знаряддя для скоєння злочину.

Отримавши інформацію, що на Буковину для скоєння розбійного нападу їде злочинна група, оперативники Управління карного розшуку одразу почали перевіряти дані.

У результаті проведеної роботи, поліціянти з’ясували, що троє жителів сусідньої області планують зі зброєю напасти на приватне помешкання в одному з районів нашого краю. Правоохоронці встановили місце ймовірного перебування злочинців і автомобіль, на якому вони пересувалися. Щоб не допустити скоєння тяжкого злочину озброєними «гастролерами» та уникнути загрози життю громадян, працівники карного розшуку разом із спецпідрозділом «КОРД» провели спільну спецоперацію.

Зупинити зловмисників вдалося, коли вони якраз їхали до своєї потенційної жертви. За кермом автівки перебував 41-річний житель одного з обласних центрів України. Чоловік уже був раніше судимий і добре відомий у кримінальних колах. Під час огляду автомобіля правопорушників, поліціянти виявили та вилучили бойовий пістолет марки «ТТ» з набоями до нього, а також інші знаряддя, які злочинці «традиційно» використовують для своїх протиправних дій.

Слідчі Кіцманського відділу поліції зібрали всі необхідні докази та довели злочинні наміри «гастролерів». Наразі триває досудове розслідування. Працівники поліції проводять слідчі дії для з’ясування всіх обставин і встановлення міри вини осіб, причетних до підготовки вчинення розбійного нападу.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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