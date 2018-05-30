Ученые определили регионы с самыми частыми молниями

- 30.05.2018 14:45
Ученые определили регионы с самыми частыми молниями

С целью определить места, наиболее "привлекательные" для молний, ученые провели масштабное исследование, в рамках которого вспышки молний регистрировались по всей Земле. Исследование в рамках разработки технологии по мониторингу окружающей среды проводилось с 2013 по 2017 год компанией Vaisala (Финляндия).

Таким образом, ученым удалось определить регионы на практически на каждом материке, которые являются наиболее опасными в плане ударов молнии.

Исследователям удалось установить, что на планете имеются такие участки, куда молния ударяет чаще всего. Были изучены территории всей Земли, кроме Антарктиды. При этом, если примерно каждые полгода места с наиболее частыми вспышками молнии изменяются, то общее количество вспышек остается прежним. Причина возникновения частых молний в том или ином регионе состоит в следующем. В определенных регионах воздушные массы чаще сталкиваются друг с другом. Это в свою очередь ведет к восходящим движениям воздуха и образованию мощных облаков, которые и порождают молнии. 

Сеть обнаружения молний под названием GLD360 помогла зарегистрировать 8,8 миллионов вспышек. Полученные дагнные позволили отметить наиболее опасные районы. На Аллее торнадо в Северной Америке молнии встречаются чаще всего. К опасным районам также отнесли штат Техас, Колорадо, Канзас, Дакоту и Оклахому.

Молнии чаще всего ударяют по Колумбии, Парагваю и Уругваю, если речь идет о Южной Америке. Конго является эпицентром молний в Африке. Вспышки в Австралии чаще всего встречаются на северном побережье материка, тогда как в Азии для молний наиболее привлекательными являются Малайзия и Суматра. Наиболее опасные в плане молний места в Европе ученые не назвали.

Платиновая Буковина

Ключові слова: молнии, места с самыми частыми молниями

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