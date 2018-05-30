



Убийство журналиста Бабченко в Киеве 29 05 2018 - 30.05.2018 09:51

Известный журналист Аркадий Бабченко, переехавший из России в Украину, был убит накануне вечером, 29 мая, в Киеве. Причиной смерти послужили несколько выстрелов из огнестрельного оружия.

Как стало известно, убийство было совершено в квартире, где проживал Бабченко. По предварительной информации, выстрелы пришлись жертве в спину.

Отмечается, что на спецлинию 102 от врачей поступило сообщение, что женщина обнаружила в квартире своего супруга в крови, когда вышла из ванной комнаты. Мужчина скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи. Жена Баченко находится в шоковом состоянии.

На место происшествия выехали оперативные службы, которые занимаются выяснением обстоятельств происшествия. Следователями было открыто уголовное производство в соответствии с частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Среди возможных причин убийства называют профессиональную деятельность Бабченко.

Как сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, уже был составлен фоторобот человека, подозреваемого в убийстве журналиста.

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