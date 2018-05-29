Польза молодого картофеля для здоровья

- 29.05.2018 17:34
Польза молодого картофеля для здоровья

Одним из наиболее популярных блюд в мае-июне является молодой картофель. Готовят его по-разному, но чаще всего - это отварной картофель с зеленью. Стоит ли отказываться от молодой картошки, либо она все же несет в себе пользу для организма?

В свежих овощах, и в молодых клубнях картофеля тоже присутствуют в большом количестве биофлавоноиды - соединения, которые предотвращают распад в организме аскорбиновой кислоты. Также в молодой картошке имеется витамин А, С, Е, витамины группы В, кальций, калий, йод, сера, фосфор, магний и натрий. Простых сахаров, в отличие от старого картофеля, в молодом очень мало, но присутствует полезная клетчатка и органические кислоты. Также в молодом картофеле присутствует в достаточном количестве белок.

Молодая картошка полезна для пищеварения, а также для тканей сердца. Суточная норма витамина С содержится в 500 граммах молодого картофеля. Благодаря калию в составе этого продукта из организма быстрее выводится лишняя жидкость, что ведет к быстрому снижению веса. Если у вас имеются проблемы с почками, часто беспокоят отеки или есть водянка, молодой картофель будет очень полезен.

Важно обращать внимание на внешний вид картофеля. Позеленевшие клубни свидетельствуют о том, что они некоторое время пролежали на свету, и в них накопился токсин соланин, который вызывает рвоту и растройство желудка. Если вам жалко выбрасывать такой картофель, постарайтесь получше срезать поврежденные светом участки. Но лучше не рисковать и отказаться от таких клубней.

Если у вас диает в серьезной форме, то налегать на молодой картофель точто не стоит. В меру его рекомендуется употреблять беременным и кормящим матерям, маленьким детям. В особенности, если молодой картофель - очень ранний, то в нем могут присутствовать нитраты, которые сведут на нет все полезные качества. Нитраты по большому счету концентрируются в кожуре молодого картофеля, потому и рекомендуется готовить его очищенным. Между тем, достаточно близко к кожуре находятся и самые полезные вещества, потому с очисткой главное - не переусердстовать. Либо же, как вариант, в течение получаса перед готовкой молодой картофель можно вымочить в воде.

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