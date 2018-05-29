



Украина получит 1 млрд евро макроэкономической помощи от ЕС - 29.05.2018 17:02

В рамках четвертой программы макрофинансовой помощи Совет Евросоюза выделит Украине 1 миллиард евро. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте Совета ЕС.

Для предоставления помощи необходимо утверждение решения на сессии Европейского парламента.

Так, в рамках новой программы макрофинансовой помощи 1 миллиард евро будет выплачен Украине двумя равными траншами, по 500 миллионов евро каждый.

Отметим, что в течение 2014-2015 годов Европейская комиссия предоставила в рамках первых двух программ 1,61 миллиарда евро макроэконономической помощи. Летом 2015 года стартовала третья программа, которая началась с транша в размере 600 миллионов евро. Весной 2017 года была выделена такая же сумма. Третий транш в рамках данной программы выделен не был, так как украинские власти не выпорлнили все необходимые условия.

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