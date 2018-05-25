



В Бангкоке открыли кафе с гробами - 25.05.2018 16:43

В Бангкоке появилось оригинальное заведение - кафе, тематика которого сочетается со смертью и загробной жизнью. Посетителям заведения под названием The Kid Mai Death Cafe предлагают различные напитки и блюда с тематическими названиями. Скелеты и кости - в таких формах нередко оформляют закуски в "смертельном" кафе.

Частью декора в кафе для любителей смерти является человеческий скелет.

Кроме того, в кафе The Kid Mai Death Cafe вы всегда можете расчитывать на скидку. Для этого нужно в течение нескольких минут полежать в настоящем гробу с закрытыми глазами в течение нескольких минут.

Тем не менее, развлечения - вовсе не та цель, которую преследовал профессор Веранут Ройанапрапа, открывая это кафе. Как выяснилось, The Kid Mai Death Cafe было открыто с целью напомнить жителям Бангкока о том, как важно осознавать смерть и ее неизбежность. По словам владельца заведения, люди после осознания смерти становятся менее жадными и практически не поддаются гневу. В этом состоит буддизм, который исповедует Ройнапрапа, и которого придерживаются 90% жителей Таиланда.

Хозяин кафе полагает, что полежать пару минут в гробу для молодых людей может быть даже полезным - это позволит им задуматься, пересмотреть свой образ жизни, отказаться от суеты.

Несмотря на странное оформление, кафе "смертельной" тематики не испытывает нужды в посетителях. Жалобы также поступают, но владелец кафе The Kid Mai Death Cafe таким людям только благодарен и рад, что эти люди так или иначе задумались о смерти.

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