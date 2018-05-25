



В Чернівцях затримали 27-річного наркоторговця - 25.05.2018 15:25

Оперативники перевіряють канали надходження наркотичних речовин та можливих спільників зловмисника

24 травня поліцейські Управління протидії наркозлочинності спільно з спецпідрозділом «КОРД» в ході проведення розшукових заходів задокументували і затримали 27-річного чернівчанина, котрий займався збутом наркотиків.

Зловмисник розповсюджував наркотичні речовини на території Чернівецької області. Поліцейські під час проведення слідчих дій припинили незаконну діяльність наркоторговця.

Оперативники його затримали під час збуту наркотиків. У порушника слідчі вилучили два згортки з амфетаміном та гроші здобуті незаконним шляхом.

Відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Наркоторговця затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі оголосили йому підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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