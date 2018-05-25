В Украине заблокировали систему WebMoney

- 25.05.2018 15:06
В Украине заблокировали систему WebMoney

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял в мае указ, которым к ряду компаний вводятся санкции. Среди таких компаний оказалась WebMoney.ua.

Указ, который был подписан Президентом Украины, предписывает запрет для интернет-провайдеров на предоставление пользователям доступа к определенным интертен-ресурсам. Кроме того, документом предусматривается блокировка активов, предотвращение вывода за пределы Украины капитала, а также аннулирование лицензий на 3 года.

Реакция представителей системы WebMoney.ua была оперативной. Так, в компании отметили, что на украинском рынке они работают уже 15 лет, и за это время смогли стать лидером в сфере небанковских платежей. Такие успехи, равно как и наращивание клиентской базы - WebMoney в Украине обслуживает порядка 4 миллионов человек в день, не могло не привлечь интереса со стороны властей. В компании не стали исключать, что особый интерес к ним проявили отдельные представители властей, которые планируют направить средства пользователей в другое русло. И согласно решению властей, активы более 4 миллионов украинцев оказались заблокированными.

В WebMoney.ua заявили, что они продолжают работать в правовом поле, и обратились за поддержкой к партнерам и пользователям. Сотрудники компании намерены обращаться в суды с целью защиты, причем, ориентироваться будут не только на украинское, но и международное правосудие.

Платиновая Буковина

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