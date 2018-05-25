Участница ЗНО начала рожать прямо в пункте тестирования- 25.05.2018 11:59
В одном из пунктов тестирования в Харькове у участницы тестирования по украинскому языку и литературе начались роды.
О необычном, но приятном происшествии сообщил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.
Глава регионального центра сообщил, что одна из участниц внешнего независимого оценивания знаний не смогла закончить выполнение теста по украинскому языку и литературе, поскольку у нее начались роды. Девушку оперативно доставили из пункта ЗНО, который находился в автотранспортном техникуме, в роддом.
Сидоренко отметил, что абитуриентка получит возможность сдать ЗНО по украинскому языку и литературе позже.
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