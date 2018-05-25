Новый Boeing 777 получит складные крылья- 25.05.2018 11:13
Самолеты Boeing 777 в третьем поколении могут получить технологическое нововведение - у лайнеров может складываться часть крыльев.
Как отмечают инженеры, ранее в авиастроении подобные крылья уже применялись, но в основном, они применялись для военной авиации - самолетах, которые использовались на авианосцах. Среди коммерческих самолетов со складными крыльями новый Boeing 777Х общает стать первым.
Самолет Boeing 777Х получит расширеный размах крыла, который составит 72 м для большей эффективности. Однако, подобные размеры могут создать неудобства, поскольку далеко не каждый аэропорт способен принять такой самолет. Крылья могут быть уменьшены с технологией складывания до 65 метров, и такой самолет вполне поместится в обычном терминале аэропорта, как и более ранние версии Boeing 777.
Были разработаны особые условия в полном соответствии со стандартами безопасности, согласно которым крылья будут складываться только тогда, когда самолет будет находиться на земле.
Выпуск самолета Boeing 777Х планируют наладить с 2020 года.
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