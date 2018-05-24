



На Донбассе за сутки погибло 7 украинских бойцов - 24.05.2018 11:25

За последние сутки на Донбассе погибло 7 украинских военнослужащих. Такие данные сообщают в штабе операции Объединенных сил по состоянию на утро 24 мая.

Эти потери — наибольшие для Вооруженных сил Украины на Донбассе с начала 2016 года.

Как сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, в течение последних суток погибли 7 украинских бойцов, также девять были ранены.

Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник отметил, что к гибели бойцов украинской армии привели подрывы взрывных устройств, а также обстрелы боевиков. Также сообщается, что на территории Донбасса российско-террористические формирования активизировали использование беспилотных летательных аппаратов, используемых как для разведки, так и в ударных целях.

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