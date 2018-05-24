



Программа Обнова фест 2018 - 24.05.2018 09:34

Юбилейный десятый фестиваль под открытым небом Обнова фест состоится в Черновцах на Троицу, 27 мая. Традиционно местом проведения этнодуховного фестиваля станет Черновицкий областной музей народной архитектуры и быта.

В нынешнем году Обнова фест будет посвящен памяти Блаженнейшего Любомира Гузара, который дал благословение в 2008 году на учреждение и проведение фестиваля. Также фестиваль пройдет в честь общества "Обнова" в Черновцах, которое отмечает 20-летие.

В 10:00 в Кафедральном Соборе Успения Пресвятой Богородицы в Черновцах состоится Архиерейская Божественная Литургия, которая ознаменует начало праздника Троицы. В музее под открытым небом в 12:30 состоится общая молитва за мир при участии представителей различных конфессий, после чего будут проходить остальные фестивальные мероприятия.

Организаторы Обнова феста сообщают, что в нынешнем году принять участие в фестивале решили порядка 1000 участников.

Встречать гостей в музее под открытым небом будут актеры "Театра анимации Ивана Бутняка" - акробаты на ходулях. Для детей будет действовать интерактивное пространство "Обноваленд" с массой развлечений, аквагримом, аниматорами и интересными мастерскими. Также гостей фестиваля ожидают мастер-класы по стинг-арту, плетению косичек, созданию кукол-мотанок, плетению из соломы, декупажу, также пройдет семейный квест. на фестивале впервые будет работать кузница.

Традиционно фестиваль будет включать в себя лекции улчиного университета, литературные чтения.

Для гостей на главной сцене фестиваля будут выступать театр-студия "Гердан", "Еффата", «ZAPAL», «БУК», «Decorum», «Кана», «Voanerges», «КораЛЛі», «TaRuta» «МЕРІ», а также «KOZAK SYSTEM» и многие другие.

Под занавес Обнова феста состоится огненое шоу при участии формации "Тени огня", театра огня и света "OBRIY" и Sisters Project.

Подробнее предлагаем ознакомиться с программой фестиваля на иллюстрации ниже.

Платиновая Буковина, Черновцы

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