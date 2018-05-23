



Кішенькаря затримали в Чернівцях на повторній крадіжці - 23.05.2018 17:10

У середині березня поліцейські Управління карного розшуку по гарячих слідах спіймали 40-річного чернівчанина, котрий під час проїзду у тролейбусі викрав у буковинки гаманець з грошима та документами.

Слідчі оголосили крадію підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України та матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом направили до суду. Суд виніс зловмиснику обвинувальний вирок та призначив йому покарання у вигляді штрафу.

Не ставши на шлях виправлення, кишенькарь продовжив свої протиправні діяння. Так, 15 травня, оперативники обласної поліції знову спіймали крадія. У тролейбусі він викрав з сумочки чернівчанки гаманець з грошима. Внесені відомості до ЄРДР. Йому оголошено підозру у вчиненні злочину за частиною 2 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

В подальшому, 22 травня, поліцейські Управління карного розшуку в черговий раз затримали зловмисника, котрий викрав у громадському транспорті з жіночої сумочки гаманець з грошима та банківськими картками. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Наразі крадія затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні злочину. Слідчі підготували клопотання до суду про обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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