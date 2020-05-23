



Между ЕС и США назревает конфликт санкций - 23.05.2018 15:21

Между санкционными режтмами США и Евросоюза может возникнуить потенциальный конфликт, о чем сообщил госсекретарь правительства Великобритании по делам Европы и Америки Алан Дункан.

Во время свое выступления в Лондоне Дункан отметил, что по разным направлениям уже возникают некоторые сложности, в числе которых не только взгляды на Россию, которые остаются общими. Госсекретарь акцентировал внимание на поведении США в отношении Ирана, которое может привести к санкциям США против британских компаний, сотрудничающих с иранскими субъектами.

Дункан напомнил о заявлениях Америки ввести самые жесткие в истории санкции в отношении Тегерана. Госсекретарь также подчеркнул, что в данном вопросе участники иранского соглашения со стороны Европы, а именно - Великобритания, Германия и Франция - выступили за сохранение соглашения, согласно которой с Ирана будут сняты некоторые санкции в обмен на ограничение ядерных программ страны.

Между тем, государственный секретарь также отметил, что Великобритания даже после выхода из состава Европейского Союза намерена в дальнейшем соблюдать европейские нации. Дело в том, что выход из блока никоим образом не скажется на внешнеполитических целях Великобритании.

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