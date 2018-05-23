Магнитные бури на июнь 2018

- 23.05.2018 14:18
Магнитные бури на июнь 2018

Мощные магнитные бури обрушатся на Землю уже с начала следующего месяца, как сообщают ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Так, 1 июня до Земли доберется первая в месяце магнитная буря. Она будет слабой, однако, уже на следующий день, 2 июня, перерастет в более сильную магнитную бурю - класса G2.

Колебания магнитного поля будут ощутимы еще несколько дней - с 3 по 5 июня включительно. Несмотря на то, что эти дни обойдутся без магнитных бурь, метеозависимые люди могут ощущать проблемы с самочувствием, быть раздражительными, испытывать стрессы. Также возмущения геомагнитной оболочки Земли могут иметь место 13 июня.

Кроме того, даже не самые сильные возмущения геомагнитного поля нашей планеты могут снижать скорость реакции, негативно влиять на работу сердечно-сосудистой системы, особенно если человек страдает сердечными заболеваниями. В дни магнитных бурь и колебаний также возможны обострения хронических болезней.

В дни магнитных бурь, за день и в день после них рекомендуется отазаться от вредных привычек, тяжелой для пищеварения пищи, спиртного. Старайтесь пить больше воды, гулять на свежем воздухе, не переутомляться, а также соблюдать режим сна.

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