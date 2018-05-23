



Подробности отравления школьников в Николаеве и Харькове - 23.05.2018 11:42

Представители Министерства здравоохранения Украины сообщают, что почти все дети, пострадавшие в результате отравления в школах в Харькове и Николаеве, были выписаны из больниц. Школьники в настоящее время чувствуют себя хорошо.

По желанию родителей четверо детей из Николаева находятся в медучреждениях на обследовании по причине сопутствующих заболеваний, которые не связаны с отравлением неизвестным веществом.

Напомним, в Николаеве в школе №6 из-за отравления неизвестным газом пострадал 41 ученик, и 40 из них госпитализировали в больницы. На следующий день, 22 мая, в Харькове произошел аналогичный случай - в результате распыления неизвестного газа пострадало 38 учеников школы №3. Из них 27 деетй были госпитализированы.

В Министерстве образования и науки Украины рекомендуют всем украинским школам немедленно усилить мероприятия по безопасности, а также провести разъяснительную работу о подобных ситуациях с учениками.

Касаемо отравления в Харькове, стало известно, что неизвестный распылил баллончик с отравляющим газом на втором этаже школы. Это произошло в 12:00. В полиции отмечают, что преступление было совершено с целью сорвать учебный процесс. Было открыто уголовное производство в соответствии с частью 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.

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