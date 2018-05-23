Подробности отравления школьников в Николаеве и Харькове

- 23.05.2018 11:42
Подробности отравления школьников в Николаеве и Харькове

Представители Министерства здравоохранения Украины сообщают, что почти все дети, пострадавшие в результате отравления в школах в Харькове и Николаеве, были выписаны из больниц. Школьники в настоящее время чувствуют себя хорошо.

По желанию родителей четверо детей из Николаева находятся в медучреждениях на обследовании по причине сопутствующих заболеваний, которые не связаны с отравлением неизвестным веществом.

Напомним, в Николаеве в школе №6 из-за отравления неизвестным газом пострадал 41 ученик, и 40 из них госпитализировали в больницы. На следующий день, 22 мая, в Харькове произошел аналогичный случай - в результате распыления неизвестного газа пострадало 38 учеников школы №3. Из них 27 деетй были госпитализированы.

В Министерстве образования и науки Украины рекомендуют всем украинским школам немедленно усилить мероприятия по безопасности, а также провести разъяснительную работу о подобных ситуациях с учениками.

Касаемо отравления в Харькове, стало известно, что неизвестный распылил баллончик с отравляющим газом на втором этаже школы. Это произошло в 12:00. В полиции отмечают, что преступление было совершено с целью сорвать учебный процесс. Было открыто уголовное производство в соответствии с частью 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. 

Платиновая Буковина

Ключові слова: отравление детей в школе, отравляющий газ в школе, харьков николаев отравление школьников

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Извержение вулкана на Гавайях грозит катастрофой на электростанции Извержение вулкана Килауэа, самого активного вулкана на свете, продолжается на Гавайских островах. Согласно опасениям, лава может достичь электростанции.
- 23.05.2018 17:49
Японцы предлагают объединить экосистемы Земли и Луны Специалисты японской компании Ispace полагают, что спасти Землю поможет объединение планеты в единую экосистему с ее естественным спутником - Луной.
- 23.05.2018 17:39
Кішенькаря затримали в Чернівцях на повторній крадіжці Крадій у минулому неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за кишенькові крадіжки та відбував за них покарання у місцях позбавлення волі
- 23.05.2018 17:10
Журналисты отправились освещать демонтаж ядерного полигона в КНДР Для освещения процесса закрытия ядерного полигона Пхунгери в Северной Корее южнокорейские репортеры получили разрешения
- 23.05.2018 16:58
23 мая в Украине отмечается День морской пехоты Во время визита в Николаев президент Украины Петр Порошенко подписал закон о праздновании Дня морской пехоты Украины
- 23.05.2018 16:37
Що спільного між вихователем дитсадка та лейтенантом поліції? Вихователь дитячого садочку у минулому, а нині – лейтенант поліції. Дільничний офіцер впевнена: між цими різними професіями є багато спільного.
- 23.05.2018 16:21
Иво Бобул хочет баллотироваться в президенты Обладатель званий Заслуженного артиста и Народного артиста Украины, эстрадный певец Иво Бобул официально заявил о своем желании принять
- 23.05.2018 15:33
Между ЕС и США назревает конфликт санкций Между санкционными режтмами США и Евросоюза может возникнуить потенциальный конфликт, о чем сообщил госсекретарь
- 23.05.2018 15:21
Поліція заохочує дітей до різноманітного дозвілля У Чернівцях поліцейські спільно з міськрадою реалізовують проект залучення дітей до змістовного проведення вільного часу.
- 23.05.2018 14:49
Магнитные бури на июнь 2018 Мощные магнитные бури обрушатся на Землю уже с начала следующего месяца, как сообщают ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
- 23.05.2018 14:18

Всі новини