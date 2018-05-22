В Черновцах загорелась школа №4- 22.05.2018 14:22
В Черновцах в школе №4 во вторник, 22 мая, произошло возгорание. Учеников и персонал учебного заведения оперативно эвакуировали.
Среди людей возникла паника, задымление шло из подвала школы. По одной из версий, возгорание произошло из-за короткого замыкания проводки.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По информации городского головы Алексея Каспрука, спасатели оперативно ликвидировали возгнорание. Пострадавших в результате данного происшествия нет.
Коментарі (1)
Другие новости:
Извержение вулкана на Гавайях грозит катастрофой на электростанции Извержение вулкана Килауэа, самого активного вулкана на свете, продолжается на Гавайских островах. Согласно опасениям, лава может достичь электростанции.
- 23.05.2018 17:49
- 23.05.2018 17:49
Японцы предлагают объединить экосистемы Земли и Луны Специалисты японской компании Ispace полагают, что спасти Землю поможет объединение планеты в единую экосистему с ее естественным спутником - Луной.
- 23.05.2018 17:39
- 23.05.2018 17:39
Кішенькаря затримали в Чернівцях на повторній крадіжці Крадій у минулому неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за кишенькові крадіжки та відбував за них покарання у місцях позбавлення волі
- 23.05.2018 17:10
- 23.05.2018 17:10
Журналисты отправились освещать демонтаж ядерного полигона в КНДР Для освещения процесса закрытия ядерного полигона Пхунгери в Северной Корее южнокорейские репортеры получили разрешения
- 23.05.2018 16:58
- 23.05.2018 16:58
23 мая в Украине отмечается День морской пехоты Во время визита в Николаев президент Украины Петр Порошенко подписал закон о праздновании Дня морской пехоты Украины
- 23.05.2018 16:37
- 23.05.2018 16:37
Що спільного між вихователем дитсадка та лейтенантом поліції? Вихователь дитячого садочку у минулому, а нині – лейтенант поліції. Дільничний офіцер впевнена: між цими різними професіями є багато спільного.
- 23.05.2018 16:21
- 23.05.2018 16:21
Иво Бобул хочет баллотироваться в президенты Обладатель званий Заслуженного артиста и Народного артиста Украины, эстрадный певец Иво Бобул официально заявил о своем желании принять
- 23.05.2018 15:33
- 23.05.2018 15:33
Между ЕС и США назревает конфликт санкций Между санкционными режтмами США и Евросоюза может возникнуить потенциальный конфликт, о чем сообщил госсекретарь
- 23.05.2018 15:21
- 23.05.2018 15:21
Поліція заохочує дітей до різноманітного дозвілля У Чернівцях поліцейські спільно з міськрадою реалізовують проект залучення дітей до змістовного проведення вільного часу.
- 23.05.2018 14:49
- 23.05.2018 14:49
Магнитные бури на июнь 2018 Мощные магнитные бури обрушатся на Землю уже с начала следующего месяца, как сообщают ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
- 23.05.2018 14:18
- 23.05.2018 14:18
я из этой школы в этот день не пошел но мой друг там был и видел что там творилось, говорит на уроке англ. языка противопожарная система заработала всех эвакуировали.