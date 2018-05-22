



В Черновцах загорелась школа №4 - 22.05.2018 14:22

В Черновцах в школе №4 во вторник, 22 мая, произошло возгорание. Учеников и персонал учебного заведения оперативно эвакуировали.

Среди людей возникла паника, задымление шло из подвала школы. По одной из версий, возгорание произошло из-за короткого замыкания проводки.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По информации городского головы Алексея Каспрука, спасатели оперативно ликвидировали возгнорание. Пострадавших в результате данного происшествия нет.

Платиновая Буковина, Черновцы

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