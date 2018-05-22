Великобритания хочет ужесточить санкции против РФ

- 22.05.2018 13:05
Великобритания хочет ужесточить санкции против РФ

После завершения процедуры Брексита Великобритания намерена ужесточить санкции против России. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

Так, Джонсон отметил, что в настоящее время британские власти не могут самостоятельно действовать в плане санкций или вводить более жесткие меры без согласования с Европейским Союзом.

Глава британского МИДа также отметил, что наблюдал введение антироссийских санкций администрацией президента США Дональда Трампа. Джонсон отметил, что в отношении ряда лиц санкции оказали существенное влияние. В то же время, Джонсон отметил наличие у Великобритании собственного подхода в плане санкций, и остается открытым только тот вопрос, как Великобритания может нанести удар по людям из близкого круга Путина, незаконным образом заработавших свои капиталы.

Кроме того, Джонсон также заявил, что российские олигархи в Лондоне "отмывают" огромные суммы денег, которые в дальнейшем используются для влияния на политику антироссийских санкций.

По имеющимся данным, на британских офшорах российские олигархи хранят порядка 47 миллиардов долларов. Правительство Великобритании выдало распоряжение раскрыть до 2020 года владельцев счетов в низконалоговых юрисдикциях.

 

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