



Как будут оценивать первоклассников в Новой украинской школе - 22.05.2018 10:02

Новую модель оценивания учеников первых классов разработали в Министерстве образования и науки Украины. Согласно нововведениям, новая можель позволяет оценить не результат по количеству ошибок, а дать оценку процессу обучения, проследить за успехами и развитием каждого ученика по отдельности.

Предлагается также образец "Свидетельства достижений", которое позволит оценить активность ребенка на уроке, взаимодействие с другими учениками, любознательность.

По словам министра образования Украины Лилии Гриневич, на сайте МОН также был опубликован образец свидетельства, чтобы получить обратную связь от общественности. Это позволит доработать документ, расширить методические рекомендации, а также предоставить его до 1 сентября 2018 года всем украинским школам. Это позволит уже с будущего учебного года ставить оценки в Новой украинской школе. Участвующие в пилотном запуске стандарта школы уже сейчас могут использовать образец свидетельства и методические рекомендации с сайта МОН, чтобы обеспечить обратную связь.

Между тем, в украинских школах в дальнейшем предлагают отказаться от табелей в силу новых методов оценивания. До 30 июня рекомендации для образца оценивания и методические рекомендации будут предоставлены областным и киевским департаментам образования, а также институтам последипломного педагогического образования.

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