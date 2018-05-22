На Донбассе убиты 2 бойцов и 9 ранены

- 22.05.2018 09:55
На Донбассе убиты 2 бойцов и 9 ранены

Накануне, 21 мая, практически вдоль всей линии разграничения на Донбассе в районе проведения ООС. Отечается, то боевики нарушили режим прекращения огня 53 раза. В результате погибло двое украинских бойцов, также насчитывается 9 раненных.

В пресс-службе штаба ООС отмечают, что в 30 случаях боевики применяли артиллерию 122-мм калибра, а также минометы калибров 120 мм и 82 мм. Объединенные силы обеспечили адекватный ответ, чтобы сохранить выгодные позиции и не дать оттеснить себя. По населенному пункту Зайцево российские формирования выпустили 13 мин.

Стоит отметить, что террористы активизировались на Луганском направлении, в особенности, в районе населенного пункта Троицкое. На Донецком направлении боевики были активны в районе населенных пунктов Новолуганское, Зайцево, Луганское, Шумы, Майорск, Южное, Новгородское, Новогнатовка, Авдеевка, Марьинка. На Мариупольском направлении в районе Водяного, Широкино и Чермалыка боевые действия продолжаются.

Силы ООС применили контрснайперские мероприятия в районе Марьинки и Авдеевки, что способствовало прекращению обстрела украинских позиций.

Боевики предприняли попытки оттеснить украинские силы из Южного, наноя удар по трем направлениям. Кроме того, велся вражеский обстрел по городу Торецк и Горловке.

Украинская сторона понесла за прошедшие сутки потери в виде 2 убитых украинских военных и 9 ранненых. Все ранненые были эвакуированы, и им предоставили необходимую медицинскую помощь. О потерях 22 мая не сообщается.

Между тем, со стороны боевиков потерили составили 15 человек ликвидированными, и 13 человек раненными.

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Ключові слова: боевые действия донбасс, раненные на донбассе

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