Титаник полностью исчезнет через 15-20 лет

- 21.05.2018 17:46
Титаник полностью исчезнет через 15-20 лет

Фатальное столкновение круизного лайнера "Титаник" с айсбергом, которое привело к крушению корабля, произошло в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года. Корабль ушел на дно очень быстро - всего за три часа. В итоге судно раскололось на две части и затонуло на глубине 3800 метров.

Свет на такую глубину не проникает, и в подобных условиях практически нет никаких причин для развития жизни. Ученые полагают, что теоретически в таких условиях корозия проходила бы весьма и весьма медленно. Однако в действительности все оказалось совершенно иначе. Стальные фрагменты "Титаника" оказались питательной средой для бактерий, обитающих на дне океана. Канадские исследоватешли в 2010 году обнаружили микроорганизмы, находившиеся в ржавых фрагментах с затонувшего лайнера, поднятых в 1991 году.

Этот вид бактерий получил название Halomonas titanicae. Микроорганизмы не боятся высоких и низких температур, выдерживают высокую и переменную соленость воды, стойки к полному отсутствию света и нехватке кислорода.

По словам профессора Генриэтты Манн из канадского университета Далхаузи в Галифаксе, которая также является сооавтором открытия новых бактерий, сохранить "Титаник" не представляется возможным. Учитывая активность бактерий Halomonas titanicae, примерно через 15-20 лет от обломков "Титаника" может не остаться и следа.

Профессор отметила, что исследование новых бактерий в дальнейшем поможет сохранить от разрушений стальных труб, нефтяных платформ и прочих сооружений в океане.

В остовах затонувших кораблей были обнаружены и другие бактерии, кроме Halomonas titanicae. Такие микроорганизмы созадают на всех доступных поверхностях липкие биооболочки. Помимо бактерий, на фрагментах затонувших кораблей также развиваются губки, кораллы и ракообразные. Это привлекает и других обитателей океана - покрупнее. Спустя определенное время корпус корабля становится искусственным рифом, который в конце разрушается поселившимися в нем организмами.

Платиновая Буковина

Ключові слова: бактерии поедают титаник, исчезновение титаника

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