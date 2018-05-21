Исполком по вопросам маршруток соберется 23 мая- 21.05.2018 17:14
Заседание исполнительного комитета Черновицкого городского совета касаемо тарифов на проезд в маршрутках запланировано на 22 мая, на 12:00. Напомним, черновицкие перевозчики требуют повысить временный тариф до 5 гривен.
Как отметил городско голова Алексей Каспрук, городской сответ выступает за экономически обоснованный тариф на проезд в транспорте. В то же время, к перевозчикам в обмен выдвигаются определенные условия - речь идет об обязательном соблюдении графика движения, чистоте в транспорте, вежливости водителей и выплате штрафов за срыв перевозок.
Отметим, что маршрутки в Черновцах не ходили в течение четырех дней - с 15 по 18 мая включительно. Частично начали выходить на маршруты перевозчики с 19 мая.
Кроме того, мэр отметил, что в центре города, возможно, придется убрать некоторые маршруты. В особенности, с центральных улиц Черновцов необходимо будет убрать автобусы российского производства. Также на обсуждениях с черновчанами необходимо выяснить ряд других изменений.
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