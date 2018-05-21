



Буковинця затримали за вбивство рідного брата - 21.05.2018 15:58

20 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Веренчанка Заставнівського району у будинку виявлено без ознак життя 48-річного чоловіка.

На місце події виїхали слідчо-оперативні групи Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області та Заставнівського відділення поліції. Поліцейські з’ясували, що померлим виявився місцевий житель. При поверхневому огляді тіла померлого, експерти виявили в області черевної порожнини проникаюче колото-різане поранення.

Поліцейські розпочали пошуки зловмисника з опитування сусідів та рідних покійного. В ході проведення першочергових заходів оперативники встановили порушника. Ним виявився 62-річний рідний брат померлого.

Правоохоронцям зловмисник повідомив, що напередодні він разом з братом розпивали спиртні напої. Після чого між ними виникла суперечка, внаслідок якої чоловік схопив ножа та завдав потерпілому ножового поранення.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Слідчі затримали порушника та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення зловмиснику підозри у вчиненні злочину та обрання йому запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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