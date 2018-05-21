Буковинця затримали за вбивство рідного брата

- 21.05.2018 15:58
Буковинця затримали за вбивство рідного брата

20 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Веренчанка Заставнівського району у будинку виявлено без ознак життя 48-річного чоловіка.

На місце події виїхали слідчо-оперативні групи Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області та Заставнівського відділення поліції. Поліцейські з’ясували, що померлим виявився місцевий житель. При поверхневому огляді тіла померлого, експерти виявили в області черевної порожнини проникаюче колото-різане поранення.

Поліцейські розпочали пошуки зловмисника з опитування сусідів та рідних покійного. В ході проведення першочергових заходів оперативники встановили порушника. Ним виявився 62-річний рідний брат померлого.

Правоохоронцям зловмисник повідомив, що напередодні він разом з братом розпивали спиртні напої. Після чого між ними виникла суперечка, внаслідок якої чоловік схопив ножа та завдав потерпілому ножового поранення.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Слідчі затримали порушника та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення зловмиснику підозри у вчиненні злочину та обрання йому запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: вбивство веренчанка, поліція чернівецька область

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Титаник полностью исчезнет через 15-20 лет Фатальное столкновение круизного лайнера "Титаник" с айсбергом, которое привело к крушению корабля, произошло в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года
- 21.05.2018 17:46
Фільтри для води AKVIUS - запорука міцного здоров’я та гарного настрою! Мережа магазинів ТМ «AKVIUS» поповнилася новою торговою точкою - відкрився ще один магазин за адресою вул
- 21.05.2018 17:17
Исполком по вопросам маршруток соберется 23 мая Заседание исполнительного комитета Черновицкого городского совета касаемо тарифов на проезд в маршрутках запланировано
- 21.05.2018 17:14
Украина заявила о выходе из СНГ По заявлению президента Украины Петра Порошенко, Украина намерена отказаться от пунктов соглашения о сотрудничестве СНГ, которые не отвечают национальным
- 21.05.2018 17:04
На Сокирянщині невідомий побив пенсіонерку Зловмисник вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та хуліганства. За скоєне йому загрожує до дванадцяти років
- 21.05.2018 16:30
Китай отправил спутник к темной стороне Луны Китай запустил в космос спутник связи "Цюэцяо", который будет находиться на весьма большом расстоянии от Земли.
- 21.05.2018 15:05
23 мая в парке Жовтневый можно получить бесплатную консультацию врача Ежегодно специалисты Буковинского государственного университета проводят в Черновцах акцию по случаю Дня медицинского работника.
- 21.05.2018 14:48
Российский флот перекрыл 2 тысячи квадратных километров Азовского моря Для украинских кораблей оказалась закрыта большая площадь вод Азовского моря. Российские военные обусловили закрытие морской
- 21.05.2018 14:30
Разведчики ООС взяли в плен троих боевиков на Донбассе 20 мая на Донбассе во время короткого боя украинские бойцы из состава Объединенных сил нанесли противнику существенный урон.
- 21.05.2018 12:18
Интересные факты о свадьбе принца Гарри и Меган Маркл 19 мая состоялось одно из наиболее ожидаемых событий для британской королевской семьи - свадьба принца
- 21.05.2018 11:39

Всі новини