



23 мая в парке Жовтневый можно получить бесплатную консультацию врача - 21.05.2018 14:48

Ежегодно специалисты Буковинского государственного университета проводят в Черновцах акцию по случаю Дня медицинского работника.

Этот год не станет исключением, и акция "Жизнь и здоровье - самые большие человеческие ценности" уже в пятый раз состоится в парке "Жовтневый".

Меропиятие запланировано на среду, 23 мая, и пройдет с 11:00 до 15:00.

В указанное время все желающие получат возможность получить бесплатную профессиональную консультацию от специалистов БГМУ. Черновчан и гостей города будут консультировать хирурги, онкологи, педиатры, детские инфекционисты, гастроэнтерологи, в том числе и детские, кардиологи, невропатологи, ревматологи, дерматовенерологи, иммунологи, аллергологи, эндокринологи, нефрологи, офтальмологи, психиатры, диетологи и семейные врачи.

Платиновая Буковина, Черновцы

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