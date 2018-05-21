



Российский флот перекрыл 2 тысячи квадратных километров Азовского моря - 21.05.2018 14:30

Для украинских кораблей оказалась закрыта большая площадь вод Азовского моря. Российские военные обусловили закрытие морской территории проведением боевых учений. Как стало известно, для прохода украинских судов закрыты порядка 2 тысяч квадратных километров.

Россия в одностороннем порядке в воскресенье, 20 мая, перекрыла акваторию Азовского моря. Расстояние до украинского берега на некоторых территориях не превышает 10 морских миль.

Береговая охрана отмечает, что в водах Азовского моря в настоящее время наблюдается увеличение присутствия военных кораблей Черноморского флота РФ.

Николай Левицкий, который является заместителем командира отряда морской охраны, отметил, что рядом с украинской территорией на прошедших выходных было замечено четыре военных судна с российскими флагами. Левицкий отметил, что российские корабли могут подходить на неопределенную дистанцию до украинского побережья по причине статуса внутреннего моря.

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