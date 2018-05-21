Разведчики ООС взяли в плен троих боевиков на Донбассе

- 21.05.2018 12:18
Разведчики ООС взяли в плен троих боевиков на Донбассе

20 мая на Донбассе во время короткого боя украинские бойцы из состава Объединенных сил нанесли противнику существенный урон.

Как отмечается, бойцы разведывательно-диверсионной группы 46-го отдельного штурмомого батальона Донбасс осуществили поздно вечером в воскресенье, 20 мая, рейд в тыл противника. Целью боевого задания было выявление огневых средств противника.

В результате рейда был обнаружен наблюдательный пост противника. Так, произошел короткий бой, в результате которого одного боевика ликвидировали, а троих захватили в плен. Украинская сторона потерь в результате выполнения боевого задания не понесла. Сотрудникам службы безопасности Украины из состава Объединенных сил передали троих пленных и их личное оружие. В их отношении осуществляются следственные мероприятия.

Кроме того, украинским бойцам удалось также захватить три миномета российско-террористических формирований.

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Ключові слова: рейд в тыл противника на донбассе

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