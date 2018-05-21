



ЗНО 2018: 22 мая пройдет тестирование по математике - 21.05.2018 09:42

Основная сессия внешнего независимого оценивания знаний - ЗНО 2018 - начинается уже завтра, во вторник, 22 мая. Первым выпускники и поступающие будут сдавать тестирование по математике.

Математика для сдающих этот предмет в формате ЗНО будет учтена в аттестате как результат государственной итоговой аттестации.

Напомним, что в нынешнем году тестирование продлится с 22 мая по 13 июня. Информацию о ходе тестирования, о графике проведения ЗНО зарегистрированные участники могут найти на своей информационной странице. Там же можно распечатать приглашение-пропуск на ЗНО по предметам, на которые участник зарегистрировался.

В пункты тестирования допуск осуществляется с 10:15 до 10:50. В 11:00 участники приступают к сдаче ЗНО. При себе необходимо иметь сертификат внешнего независимого оценивания, а также документ, удостоверяюзий личность, название и номер которого вписан в Сертификате. Также нужно взять с собой приглашение-пропуск.

На следующий рабочий день после проведения тестирования будут озвучены правильные ответы на ЗНО по указанному предмету. На информационной странице результаты участника ЗНО будут опубликованы не позднее 15 июня для таких предметов, как иностранные языки, украинский язык и литература, а также математика и биология. Не познее 21 июня будут представлены результаты ЗНОпо истории Украины, физике, химии и географии.

Со 2 по 11 июля состоится дополнительная сессия ЗНО 2018.

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