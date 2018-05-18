



Перестрелка в школе в Техасе 18 05 2018 - 18.05.2018 17:55

В одной из школ Техаса в пятницу, 18 мая, произошла стрельба. В настоящий момент сообщается, что стрелявший был арестован.

Со слов очевидцев, в школе зазвучала пожарная сигнализация, и большая часть школьниковс покинула в установленном порядке здание школы. Один из учеников отметил, что примерно через 5 минут после того, как он вышел из здания, внутри школы раздались выстрелы. Дети бросились бежать врассыпную.

Один из преподавателей также посоветовал ученикам бежать.

В полиции отметили - в результате стрельбы есть пострадавшие, которых госпитализировали в местные больницы. Подробной информации об атаке нет. Известно только, что стрелявшего удалаось задержать.

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