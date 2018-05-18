



Умная кофемашина может сварить пиво - 18.05.2018 17:35

Любителями кофе зачастую являются женщины, хотя мужчины также позволяют себе насладиться этим бодрящим напитком. Если по большому счету представительницы прекрасного пола являются инициаторами покупки кофемашины домой, то в случае с Pico U такую технику наверняка предложит приобрести и мужчина.

Pico U представляет собой кофеварку от фирмы PicoBrew, которая способна варить не только кофе. Машина также может работать как мультиварка, готовить различные напитки на основе кофе, а также лимонад, различные безалкогольные коктейли и даже пиво!

Для выпуска машины Pico U на площадке Kickstarter был объявлен сбор средств. В течение всего пары дней с начала сбора авторы уникальной кофемашины смогли собрать около 260 тысяч долларов. Как утверждают производители, базовая модель кофеварки обойдется пользователям в 250 долларов.

В дополнение к базовой модели придется докупить устройство PicoStill, которое позволит сделать из машины устройство для приготовления пива. Другие напитки машина сможет готовить с использованием готовых наборов продуктов PicoPaks.

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