Умная кофемашина может сварить пиво- 18.05.2018 17:35
Любителями кофе зачастую являются женщины, хотя мужчины также позволяют себе насладиться этим бодрящим напитком. Если по большому счету представительницы прекрасного пола являются инициаторами покупки кофемашины домой, то в случае с Pico U такую технику наверняка предложит приобрести и мужчина.
Pico U представляет собой кофеварку от фирмы PicoBrew, которая способна варить не только кофе. Машина также может работать как мультиварка, готовить различные напитки на основе кофе, а также лимонад, различные безалкогольные коктейли и даже пиво!
Для выпуска машины Pico U на площадке Kickstarter был объявлен сбор средств. В течение всего пары дней с начала сбора авторы уникальной кофемашины смогли собрать около 260 тысяч долларов. Как утверждают производители, базовая модель кофеварки обойдется пользователям в 250 долларов.
В дополнение к базовой модели придется докупить устройство PicoStill, которое позволит сделать из машины устройство для приготовления пива. Другие напитки машина сможет готовить с использованием готовых наборов продуктов PicoPaks.
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