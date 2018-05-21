



Фільтри для води AKVIUS - запорука міцного здоров’я та гарного настрою! - 21.05.2018 17:17

Мережа магазинів ТМ «AKVIUS» поповнилася новою торговою точкою - відкрився ще один магазин за адресою вул. Південно-Кільцева, 31 (в приміщенні маркету «Нива»).

Персонал магазину завжди радий надати кваліфіковану допомогу, зорієнтувати в асортименті, проконсультувати, запропонувати оптимальні за ціною і якістю варіанти.

050 920 6740 Сергій

050 288 2456 Андрій

066 833 0560 сервіс-центр

www.akvius.cv.ua

Вода — це основа життя, тому якість питної води грає в сучасних умовах найважливішу роль для здоров'я і гарного самопочуття. Використовувана в побуті вода також впливає на експлуатацію сантехніки і побутових приладів. В умовах відсутності централізованого водопостачання встановлення фільтрів також актуальне для заміського житла. Фільтри для води ТМ «AKVIUS» - це гарантія безпеки та міцного здоров’я за розумні кошти.

В асортименті торгової марки «AKVIUS» - фільтри-глечики, настільні фільтри, фільтри для технічного очищення, системи зворотного осмосу, комплектуючі та витратні матеріали від найвідоміших виробників. Фільтри ТМ «AKVIUS» мають сертифікати якості, вони якнайкраще підходять для води в нашому регіоні. Всі роботи здійснюються за допомогою сучасного високотехнологічного обладнання.

Перед встановленням обладнання враховується хімічний склад води, її властивості, кінцева мета використання води тощо. Все це зіставляється з технічними можливостями обладнання, щоб підібрати найкращий варіант, що відповідатиме вашим потребам і бюджету замовника. Фахівці «AKVIUS» підготують для вас індивідуальну пропозицію з урахуванням хімічного складу вхідної води (на основі проведеного аналізу), підберуть варіанти фільтрів, прорахують обсяги чистої води на виході. Буде вказана вартість, терміни монтажу обладнання та навіть окупність системи очищення води.

Фахівці компанії «AKVIUS» працюють по Чернівцям і області, завжди доступні для консультацій і замовлення. Для вас — професійне обслуговування протягом всього терміну експлуатації, а також гарантія на все обладнання.

Телефонуйте або звертайтесь до найближчого магазину:

вул. Південно-Кільцева, 31

пр. Незалежності, 94

пр. Незалежності, 131, ТЦ «Проспект», маг. №247

вул. Шевченка, 16-А

м-н на ул. Південно-Кільцевій, 31

Платинова Буковина, Чернівці

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