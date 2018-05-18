В черновицких школах 19 мая - учебный день- 18.05.2018 15:10
Следующая суббота, 19 мая, будет для большинства черновицких школьников рабочей. Так, ученики будут отрабатывать следующий четверг, 24 мая.
Дело в том, что ЗНО по украинскому языку и литературе, запланированное на 24 мая, будет самым многочисленным, так как его будут сдавать все выпускники. И практически во всех школах будут организованы пункты тестирования по данному предмету.
В связи с большим количество зарегистрировавшихся на сдачу ЗНО по украинскому языку, как отметил начальник управления образования Черновицкого городского совета Сергей Мартынюк, было решено перенести рабочий день.
Таким образом в школах будет организован нормальный учебный процесс, а также будет проведена надлежащая подготовка учебных заведений к проведению внешнего независимого оценивания знаний.
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