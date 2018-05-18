В Черновцах появится лазерная арфа

- 18.05.2018 12:58
В Черновцах появится лазерная арфа

Новый уникальный арт-объект появится в Черновцах на улице Ольги Кобылянской. Его проезентация состоится в рамках празднования Дня уличной музыки 2018 в Черновцах.

Так, сегодня, 18 мая, на улице Ольги Кобылянской, 53, возле "Вернисажа на Панской" состоится презентация лазерной арфы. Начало мероприятия - в 21:00.

Речь идет об электронном музыкальном инструменте, состоящем из нескольких лазерных лучей. Игра на лазерной арфе напоминает игру на традиционном инструменте. Создателем лазерной арфы является изобретатель Бернард Зайнер, и само устройство появилось в 1981 году. Лазерная арфа работает по фотоэлектрическому принципу. На фотоэлемент попадает каждый из лазерных лучей, за счет чего осуществляется работа синтезатора. Сам автор устройства Зайнер, а также Жан-Мишель Жарр, Себастьян Памарт и Клод Лифанте использовали лазерную арфу на концертах.

По заявлениям организаторов, лазерная арфа станет еще одной туристической изюминкой Черновцов. Также это будет первый интерактивный арт-объект города, с помощью которого люди смогут создавать собственную высокотехнологическую музыку.

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: черновцы лазерная арфа, день уличной музыки черновцы

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