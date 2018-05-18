Женщина сменила имя ребенку из-за татуировки

- 18.05.2018 12:11
Женщина сменила имя ребенку из-за татуировки

Йоганна из Швеции, которая недавно в третий раз стала мамой, сделала татуировку с именами двух старших детей. Чуть позже она планирует сделать и третье тату, но с этим женщина решила не торопиться. Дело в том, что на тату со вторым именем ребенка была допущена ошибка.

Йоганна решила, что проще будет дать сыну новое имя, чем переделывать татуировку.

Так, на теле женщины есть татуировка с именем старшей дочери Новы. Недавно мастер дополнил тату именем Кевина, которому сейчас 5 лет. Однако, здесь закралась ошибка, которую клиентка распознала не сразу, а уже после, по дороге домой. Дело в том, что вместо имени "Kevin" татуировщик набил Йоганне "Kelvin".

Женщина отметила, что видела текст во время процедуры вверх ногами, потому он казался ей абсолютно правильным. Неприятную новость она узнала уже после того, как увидела свое тату со стороны - на фотографии, сделанном кузеном. В салоне отметили, что изменить тату можно будет лазером, но процедура - довольно длительная, и может занять до года. Йоганна приняла решение оставить все как есть, и сменить имя сыну. 

В планах у шведки - дополнить татуировку именем дочери Фреи, которая появилась на свет совсем недавно. На этот раз Йоганна пообещала, что напишет имя на бумаге и как минимум 10 тысяч раз проверит, все ли правильно.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: ошибка на татуировке, неправильное имя ребенка на татуировке

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