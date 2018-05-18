



В Украине появился новый лоукостер SkyUp - 18.05.2018 11:20

Новый украинский авиаперевозчик SkyUp, который характеризуется как лоукостер, получил сертификат эксплуатанта. Это означает, что новая авиакомпания получила право на выполнение рейсов.

В информации пресс-службы компании отмечено, что уже со следующей недели новый украинский авиаперевозчик начнет осуществлять первые рейсы. Первый этап подразумевает использование для SkyUp двух самолетов 737-800 2013 года выпуска, каждый из которых рассчитан на 189 пассажиров. Ранее эти самолеты обслуживали рейсы Малазийских авиалиний. Сейчас самолеты находятся в Стамбуле и Братиславе, где их перекрашивают. Судна уже получили украинские регистрационные номера - UR-SQA и UR-SQB. Отмечается, что несколько позже в распоряжении SkyUpбудет еще один самолет - Boeing 737-700 на 149 мест.

Владельцы туроператора Join UP! являются конечными бенефициарами нового авиаперевозчика, в связи с чем для начала SkyUp будет осуществлять чартерные рейсы для данного туроператора.

Чуть позже перевозчик намерен проводить рейсы внутреннего сообщения по лоукост-концепции. Первыми предполагаюстя авиамаршруты Киев-Одесса и Харьков-Одесса.

Ранее отмечалось, что SkyUp получит сертификат эксплуатанта в апреле. Генеральный директор компании-авиаперевозчика Евгений Хайнацкий отметил, что конечные процедуры по получению летной годности на самолеты и сертификационные проверки предприятия привели к смещению графика.

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