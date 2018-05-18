Меркель встретится с Путиным в Сочи 18 мая

- 18.05.2018 10:44
Меркель встретится с Путиным в Сочи 18 мая

Как сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, она намерена провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и поднять в обсуждении ряд важных вопросов.

Отметим, что встреча запланирована в Сочи в пятницу, 18 мая.

Меркель заявила, что обсуждение в первую очередь будет касаться вопросов Донбасса, полуострова Крым, сирийских тем, а дакже ядерного соглашения с Ираном, из которого, как мы ранее писали, вышли США.

Эксперты отмечают, что у Германии и России в вопросах ядерной сделки с Ираном имеются общие интересы. В то же время, если речь идет о переговорах по Крыму и Донбассу, то здесь процесс, скорее всего, зашел в тупик. Между тем, Меркель на пресс-конференции, которая проводилась перед ее поездкой в Сочи, отметила, что вопросы санкций США против России поднимать не будет, а возможно, лишь вскользь пройдется по ним в контексте выполнения Минских договоренностей.

Напомним, в немецком Ахене 10 мая состолась встреча канцлера Германии Ангелы Меркель, а также президентов Франции и Украины Эммануэля Макрона и Петра Порошенко. Участники переговоров обсудили введение на Донбасс миротворческой миссии ООН. На следующий день Меркель провела переговоры в телефонном режиме с президентом РФ, которые были посвящены визиту Порошенко в Германи, нормандскому формату переговоров и иранскому кризису.

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Ключові слова: переговоры меркель и путина, германия и рф переговоры

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