



Повышение тарифов Укрзализныци 2018 - 18.05.2018 10:26

С 30 мая 2018 года представители Укрзализныци планируют повышать тарифы на пассажирские перевозки.

Так, предполагается, что с начала лета тарифы возрастут на 12%.

В то же время, если вы приобрели на летнее время билеты до 30 мая, то они так и останутся по старой цене - доплачивать за них не придется.

Уже с 1 октября предполагается очередной виток повышения тарифов. При этом, повышение также составит 12%. Как отмечают в пресс-службе Укрзализныци, во внутреннем сообщении тарифы на пассажирские перевозки в вагонах СВ остаются такими же, как были с 2009 года. То есть, повышение тарифов скажется на перевозках во всех остальных типах вагонов - кроме СВ и Интерсити+.

Платиновая Буковина

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