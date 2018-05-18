Повышение тарифов Укрзализныци 2018- 18.05.2018 10:26
С 30 мая 2018 года представители Укрзализныци планируют повышать тарифы на пассажирские перевозки.
Так, предполагается, что с начала лета тарифы возрастут на 12%.
В то же время, если вы приобрели на летнее время билеты до 30 мая, то они так и останутся по старой цене - доплачивать за них не придется.
Уже с 1 октября предполагается очередной виток повышения тарифов. При этом, повышение также составит 12%. Как отмечают в пресс-службе Укрзализныци, во внутреннем сообщении тарифы на пассажирские перевозки в вагонах СВ остаются такими же, как были с 2009 года. То есть, повышение тарифов скажется на перевозках во всех остальных типах вагонов - кроме СВ и Интерсити+.
Коментарі (0)
Другие новости:
Перестрелка в школе в Техасе 18 05 2018 В одной из школ Техаса в пятницу, 18 мая, произошла стрельба. В настоящий момент сообщается, что стрелявший был арестован.
- 18.05.2018 17:55
- 18.05.2018 17:55
Умная кофемашина может сварить пиво Любителями кофе зачастую являются женщины, хотя мужчины также позволяют себе насладиться этим бодрящим напитком
- 18.05.2018 17:35
- 18.05.2018 17:35
В черновицких школах 19 мая - учебный день Следующая суббота, 19 мая, будет для большинства черновицких школьников рабочей. Так, ученики будут отрабатывать следующий четверг, 24 мая.
- 18.05.2018 15:10
- 18.05.2018 15:10
В Черновцах появится лазерная арфа Новый уникальный арт-объект появится в Черновцах на улице Ольги Кобылянской. Его проезентация состоится в рамках
- 18.05.2018 12:58
- 18.05.2018 12:58
Женщина сменила имя ребенку из-за татуировки Йоганна из Швеции, которая недавно в третий раз стала мамой, сделала татуировку с именами двух старших детей
- 18.05.2018 12:11
- 18.05.2018 12:11
ИИ научился определять будущие музыкальные хиты Ученые-математики из Калифорнийского университета в Ирвайне смогли создать платформу RandomForest, раотающую на базе
- 18.05.2018 11:39
- 18.05.2018 11:39
В Украине появился новый лоукостер SkyUp Новый украинский авиаперевозчик SkyUp, который характеризуется как лоукостер, получил сертификат эксплуатанта. Это означает, что новая авиакомпания
- 18.05.2018 11:20
- 18.05.2018 11:20
В Черновцах вводятся ночные рейсы троллейбусов Исполняющий обязанности руководителя Черновицкого троллейбусного управления Михаил Олексюк отметил, что ЧТУ вводит дополнительные вечерние рейсы
- 18.05.2018 11:09
- 18.05.2018 11:09
Меркель встретится с Путиным в Сочи 18 мая Как сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, она намерена провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и поднять
- 18.05.2018 10:44
- 18.05.2018 10:44
Ночной обстрел Троицкого - погибла семья мирных жителей В Луганской области по селу Троицкое ночью 18 мая российско-террористическими формированиями осуществлялся обстрел
- 18.05.2018 10:04
- 18.05.2018 10:04