



Программа праздника Выход на полонину 2018 - 17.05.2018 17:41

Традиционный районный праздник Выхода на полонину - Полонинская ватра 2018 - состоится в нынешнем году в поселке Путила 20 мая. Это будет уже 53-й по счету праздник, проводимый в районе.

Черновицкая областная государственная администрация обнародовала программу празднования Полонинской ватры 2018.

С 9:30 до 11:00 по Путиле будут проезжать и приглашать гостей на празднование декорированные подводы с троистыми музыкантами.

С 10:45 до 11:00 пройдет праздничное шествие передовиков сельского хозяйства района, почетных делегаций и гостей из сел и объединенных территориальных громад.

С 11:00 до 11:10 состоится праздничное открытие праздника Полонинская ватра 2018 на стадионе "Карпаты" имени А.Гусина.

С 11:10 до 12:30 состоится торжественная часть традиционного праздника, в рамках кторой будет выбрана ватага, а также будут награждены организаторы полонин и лучшие с/х производители района. Также состоится праздничное зажжение огромного костра - полонинской ватры, а также будет осуществлен летнй выход на полонины, в горы.

С 12:0 до 17:00 пройдет концертная программа для гостей праздника.

Кроме того, с 10:00 до 17:00 на стадионе будет работать выставка-ярмарка продукции сельско-хозяйственных производителей района и области, мастер-классы по изготовлению полонинского сыра, кулеши, вурды и других традиционных гуцульских лакоств. На мини-полонине будут проходить интересные действа. Также все желающие смогут приобрести сувениры и другие изделия мастеров и народных умельцев Гуцульщины.

Платиновая Буковина, Черновцы

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