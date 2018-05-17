



В Москве есть квартира с выходом в метро - 17.05.2018 14:47

В пятиэтажном доме на северо-западе Москвы одна из квартир имеет необыкновенную особенность - там есть выход к коммуникациям и напрямую к станции метро.

Речь идет о помещении на первом этаже дома. Само здание, которое находится на улице Маршала Бирюзова, было возведено в середине XX века. Двухкомнатная квартира раньше была коммунальной, в течение долгого времени ее сладельцы не могли разъехаться. Сейчас помещение является нежилым.

Риэлторы отмечают, что такая квартира была бы неудобной для проживания, поскольку не каждый захочет подстраиваться под поезда. Ведь утро у жителей начиналось с первым поездом, и после последнего можно было ложиться спать.

Аналитики отметили, что на 15-20% удалось снизить стоимость жилья по причине неудачной планировки жилья. Примечательно, что в Москве квартиры с необычными особенностями встречаются не так уж и редко. К примеру, есть квартиры вовсе без санузла, жилье с проходом на кухню через ванную комнату и с другими особенностями планировки.

Платиновая Буковина

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