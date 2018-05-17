На Глыбоччине перевернулся рейсовый автобус 17 05 2018- 17.05.2018 09:41
Утром четверга, 17 мая, в селе Коровия Глыбокского района произошла авария - на дороге перевернулся рейсовый автобус.
По словам свидетелей происшествия, в ДТП попал автобус сообщением "Глыбока-Черновцы".
Автобус перевернулся после того, как съехал в кювет. Водитель автобуса пытался избежать столкновения с авто марки Ford, которое ехало перед автобусом в попутном направлении.
На месте происшествия работают оперативные службы - полиция, скорая помощь, сотрудники ГСЧС. Как стало известно, в результате аварии пострадали шестеро человек - пассажиры автобуса. Всех пострадавших госпитализировали с телесными повреждениями в больницу скорой медицинской помощи Черновцов.
Полицейские инспекторы устанавливают свидетелей происшествия для уточнения обстоятельств ДТП.
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