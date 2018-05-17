



Податок з зарплатні в Чернівцях сплачено на 227,7 млн грн - 17.05.2018 09:21

Упродовж чотирьох місяців цього року з офіційних доходів чернівчани сплатили 227,7 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб, що на 46,9 млн. грн., або на 25,9 відс. більше, ніж торік.

У тому числі, з доходів у вигляді заробітної плати бюджет Чернівців отримав 205,6 млн. грн., що складає 90,3 відс. надходжень податку; з грошового забезпечення, одержаного військовослужбовцями, казна міста цьогоріч отримала 16,1 млн. грн.; кампанія декларування доходів громадян додала до бюджету 3,4 млн. грн.; податкові агенти, із доходів платників інших ніж заробітна плата, перерахували до казни Чернівців 2,3 млн. грн.

Податок на доходи фізосіб є основою бюджету столиці Буковини, стабільно забезпечує місцеву громаду надходженнями та складає 60,3 відс. загальної суми податків.

Чернівецька ОДПІ нагадує, що З Законом України від 07.12.2017 р. №2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік» встановлено мінімальну заробітну плату у наступному розмірі:

у місячному − 3723 грн.;

у погодинному − 22,41 грн.

Завдяки соціально відповідальним працедавцям, які дотримуються гарантій в оплаті праці, місцева громада отримала вагомий фінансовий ресурс для виконання соціально-економічних програм.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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